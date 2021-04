A partire da oggi, Ilary Blasi è una splendida quarantenne, facendo una famosa citazione cinematografica. La conduttrice de L’Isola dei Famosi, infatti, festeggia il compleanno proprio oggi, 28 aprile 2021.

Intervistata dal settimanale Chi, Ilary Blasi, oltre a procedere con un bilancio della sua vita, privata e professionale, non poteva non parlare anche del reality show che sta conducendo su Canale 5.

Nel corso di quest’edizione, come ricordiamo, la conduttrice, tra i vari episodi, ha avuto uno scontro acceso con Akash Kumar. Oltre a parlare di lui, la Blasi ha anche ricordato l’ingresso imminente di Ignazio Moser:

Akash, quando è venuto in studio, m’ha fatto pure tenerezza, ha persino chiesto scusa. Più che cattivo, è leggero. Alla fine, fa anche colore. Ignazio Moser? Arriva tra un po’ di giorni, io non lo conosco così bene, ha fatto il GF con me…

Come scritto in apertura, Ilary Blasi ha fatto un bilancio di questi suoi primi 40 anni che, ovviamente, è positivo sotto ogni punto di vista:

Moglie di Francesco Totti dal 2005, Ilary Blasi, infine, ha svelato un aneddoto riguardante il marito e le sue difficoltà di vivere a Roma, essendo una vera e propria icona nella sua città:

Francesco a Roma, Roma è la nostra città, è benvoluto… Non voglio offendere nessuno ma Roma è croce e delizia, soprattutto per Francesco, è difficile da vivere. Ecco, devo dire che con queste mascherine, con un cappellino, un giro in motorino in centro, due passi mano nella mano, a piazza Navona, noi due ce li siamo fatti. Ed è stata una cosa bellissima, io una cosa così con Francesco non l’avevo mai fatta.