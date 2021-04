Alex Belli e Delia Duran si uniranno presto in matrimonio. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, infatti, l’attore e fotografo 38enne ha dichiarato di aver organizzato una proposta di matrimonio, durante un viaggio di lavoro alle Maldive, e di aver chiesto, quindi, alla sua fidanzata Delia, di dirsi presto il fatidico sì.

Per Alex Belli, si tratterà del secondo matrimonio. L’attore diventato popolare grazie alla soap Centovetrine, ifnatti, è già stato sposato con Katarina Raniakova, dal 2013 al 2017.

La storia d’amore tra Alex Belli e Delia Duran è iniziata circa due anni e mezzo fa, subito dopo la fine della relazione tra l’attore e Mila Suarez.

A Chi, l’attore ha svelato i dettagli della sorpresa organizzata per la fidanzata:

La sera del 17 aprile le ho detto: vestiti bene che ho una sorpresa per te. L’ho bendata e l’ho portata in fondo a questa lingua di sabbia bellissima del resort dove alloggiamo. Lei immaginava una cena romantica al tramonto ma quando è arrivata la prima portata e io ho alzato la cloche, ha visto che sotto c’era la scatola di un anello e ha capito subito che non era un anello qualsiasi.

Alex Belli, restio all’idea di un secondo matrimonio, quindi, ha cambiato idea:

Io ho un matrimonio alle spalle e, fino a poco tempo fa, avrei detto che non ce ne sarebbe stato un secondo e Delia, pur venendo da una cultura familiare molto tradizionalista, non me l’ha mai chiesto. Invece, un’esigenza che pensavo fosse più femminile, è venuta a me. Ho voglia di celebrare l’amore maturo e consapevole e ho voglia di farlo con Delia perché è la prima donna da cui mi sento veramente capito e amato per quello che sono e viceversa. Siamo due anime affini.