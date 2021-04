Gossip: tutte le notizie del 29 aprile 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 29 aprile 2021

Mara Venier, protagonista di una lunga intervista al magazine ‘Oggi’, in edicola questa settimana, ha ricordato il legame speciale con sua mamma Elsa, a cui ha dedicato il libro: ‘Mamma ti ricordi di me?”:

Io e mamma avevamo un rapporto simbiotico e adoravo essere figlia, tornare a Mestre nella casa della mia infanzia e dormire nel mio lettino. Mia madre ha dato moltissimo amore anche ai miei figli e la sua malattia ci ha uniti, ci ha aiutati a superare vecchie ruggini: tutti e tre abbiamo sentito il profondo desiderio e il dovere di restituirle l’amore che ci ha regalato.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi a Temptation Island? Il gossip

Filippo Bisciglia, ospite de ‘Il Punto Z’, ha risposto sulla possibile partecipazione di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli come possibile coppia di Temptation Island:

Non faccio io casting… Non ho il potere decisionale… Lascio fare il lavoro a chi di dovere…

Marco Maddaloni al Grande Fratello Vip 6?

Marco Maddaloni, trionfatore de ‘L’Isola dei Famosi’, tornato, un mese fa in Honduras come salvavita di Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, si candida a tutti gli effetti come concorrente della prossima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. La rivelazione inedita nell’ultimo numero di ‘Chi’, diretto proprio da Alfonso Signorini, confermato alla conduzione della sesta stagione del reality di Canale 5: