Francesca Manzini e Christian Vitelli hanno posto fine alla loro storia. La coppia, che avrebbero dovuto convolare a nozze entro fine 2021, non ha più una relazione. A dichiararlo la stessa comica in un video pubblicato su Instagram. Dopo un anno d’amore, cominciata quando l’Italia era in zona rossa, la conduttrice di Striscia la notizia e l’uomo hanno preso la decisione di dividersi e lasciarsi alle spalle la loro liaison.

L’imitatrice aveva comunicato i fiori d’arancio appena qualche mese fa. La Manzini era ovviamente contenta nel dichiarare di aver trovato un aspirante marito per lei dopo alcune storie finite in un batter d’occhio. Purtroppo qualcosa è andato storto per Francesca Manzini la quale, quindi, ha affidato ad un video le parole per annunciare la storia ormai giunta al capolinea.

L’attrice ha scritto scrive:

“La vera forza di un amore è ascoltarsi, conoscersi e volersi bene, stimarsi, senza le urla di chi è sordo dentro. non è questo l’amore, bensì entusiasmarsi, condividere luce, cammino, volare e tenersi per mano semplicemente, riposarsi per capire quanta forza l’un l’altro si danno.. restando forti del fatto che da soli ci amiamo lo stesso senza nuvole sulla testa, Uomo quando ci sei seguiamo la libertà della parola amore.

(Fine-inizio di una nuova vita di me, Francesca)”.

Nel mese di marzo era stato proprio Christian Vitelli a dedicare a Francesca Manzini un messaggio d’amore in concomitanza del loro primo anniversario, evidenziando che lei fosse la donna della sua vita. Purtroppo però il matrimonio non si farà.

I fan dell’imitatrice tra le altre di Mara Venier avevano effettivamente notato dai post su Instagram di Francesca Manzini l’assenza del fidanzato. I follower quindi avevano in qualche modo ipotizzato che la relazione con il compagno Cristian Vitelli stesse attraversando un momento di crisi o fosse naufragata.

