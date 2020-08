Francesca Manzini si sposa: proposta di matrimonio del fidanzato sui social (VIDEO)

Francesca Manzini si sposa. Ad annunciarlo è la stessa imitatrice con un video postato sui social. Nel filmato, che vi proponiamo in fondo all'articolo, il compagno Christian Vitelli la coglie di sorpresa e le chiede la mano. Il tutto dopo averle regalato un diamante, che lei però aveva scambiato per un mero "brillante".

Questo non è un brillante, è un diamante puro. Significa - so che questa è una sorpresa - 'Ti amo, mi vuoi sposare? 'Non è uno scherzo; questa è veramente una promessa di matrimonio. So che stai facendo un video, ma seriamente, visto che la nostra storai è iniziata, durante il covid, attraverso i social, questo è reale. La domanda è: vuoi sposarmi?