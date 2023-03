Dopo la stoccata ricevuta da sua figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, Heather Parisi si è sfogata via social in merito alla questione.

A Belve Heather Parisi ha evitato di parlare della sua vita privata o di quella della figlia e addirittura, quando le è stato chiesto in che rapporti fosse con il fidanzato di Jacqueline, Ultimo, ha affermato: “Ultimo chi?”. A seguire la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo si era scagliata contro di lei a mezzo social affermando di non sentirla da 10 anni e per tutta risposta Heather Parisi ha scritto un lungo post via social.

“Le auguro con tutto il cuore di trovare altre strade al di fuori del mio nome per far parlare di sé. Il talento per farlo, ce l’ha”, ha scritto nel suo post.

Heather Parisi: la replica alla figlia

Heather Parisi ha replicato con un lungo post contro sua figlia Jacqueline, che attraverso i social aveva scritto di considerare una mancanza di rispetto quanto affermato da sua madre a Belve in merito alla sua vita privata. I rapporti tra le due sono tesi da tempo e, dal canto suo, Heather Parisi ha solamente sostenuto di aver fatto nei confronti della figlia ciò che farebbe ogni madre: “Perdonare e aspettare con pazienza”, ha scritto via social.

“Credo che la curiosità morbosa della gente e dei giornali su questi argomenti, sia puro sciacallaggio. Mia figlia Jacqueline la pensa diversamente e utilizza i social per suscitare empatia e accalappiare qualche like in più”, ha anche aggiunto con toni severi la showgirl, che non ha mai parlato apertamente dei dissapori che hanno portato al suo conflitto con la sua secondogenita. Jacqueline replicherà alle parole di sua madre?

