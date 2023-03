Sophie Codegoni ha replicato alle critiche che l’hanno vista protagonista a causa dei presunti costumi copiati da Soleil Sorge.

Nei giorni scorsi Sophie Codegoni ha lanciato sul mercato la sua nuova linea di costumi da bagno che, secondo i fan dei social, sarebbe identica a quella dell’amica rivale Soleil Sorge. In queste ore lei stessa ha replicato alle polemiche in corso affermando nelle sue stories: “Non si finisce mai di imparare. Sapevo che i costumi sono nati nel 1946, non credevo li avesse inventati Soleil. Ecco, non si smette mai di imparare. Magari consiglio i suoi, sono più carini“, e ancora: “Io e Sole abbiamo due gusti differenti. Se vai a vedere le due collezioni lei ha uno stile più etnico, io francese”.

Sophie Codegni replica alle accuse sui costumi

Sophie Codegoni è stata travolta dalle critiche dei social a causa della sua nuova linea di costumi da bagno che, per molti, sarebbe stata in tutto e per tutto simile a quella ideata da Soleil Sorge. Secondo i rumor in circolazione le due si sarebbero scambiate anche un paio di frecciatine via social, ma al momento sulla questione non vi sono conferme.

Quel che è certo è che Sophie ha rispedito le accuse al mittente, affermando che Soleil non sarebbe stata di certo la prima a inventare dei costumi da bagno. La sua ex coinquilina del GF Vip replicherà alle sue parole? In tanti sui social non vedono l’ora di sapere se vicenda avrà ulteriori sviluppi e se le due avranno ulteriori schermaglie via social.

