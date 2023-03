Attraverso i social Francesco Chiofalo ha rotto il silenzio sul suo rapporto con Drusilla Gucci, che avrebbe subito una battuta d’arresto.

La storia d’amore tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sarebbe in crisi e in queste ore lo stesso personal trainer romano si è visto costretto a rispondere ad alcune domande dei fan in merito alla questione (dato che lui e la fidanzata non appaiono insieme da diverso tempo sui social).

“Non ci vediamo più praticamente da mesi, ci vediamo poco e niente. Purtroppo sono un po’ di mesi che le cose non vanno più un granché bene per vari motivi. Non siamo solo esteticamente diversi ma siamo effettivamente diversi come persone. Questo in alcune occasioni può essere un pregio, in altre può causare forti attriti”, ha confessato l’ex fidanzato di Selvaggia Roma.

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci: la crisi

Tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sarebbe in corso una crisi e il personal trainer romano ha svelato attraverso le sue stories che, dopo aver avuto con la fidanzata una furibonda lite, lei avrebbe ripreso le sue cose dal suo appartamento e avrebbe deciso di interrompere con lui ogni rapporto.

Chiofalo ha anche ammesso di essere ancora innamorato di Drusilla, e in tanti sono curiosi di sapere se tra i due emergeranno ulteriori sviluppi. Al momento Drusilla non ha proferito parola sull’argomento Lei e Chiofalo avevano già vissuto una crisi la scorsa estate, ma poi tutto si era risolto per il meglio.

