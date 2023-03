Heather Parisi ha smentito la sua rivalità con Lorella Cuccarini, ma un suo fuori onda a Belve sembra descrivere il contrario.

Lorella Cuccarini è stata ospite a Belve e in merito alla rivalità con la sua storica collega Lorella Cuccarini si è limitata a dire che non ci sarebbe nulla di vero e che con lei “non avrebbe nulla in comune”. In queste ore sta però facendo il giro della rete un fuori onda del programma tv in cui alla showgirl si sente dire:

“Non siamo più in onda no? […] Ci sono i soliti che vogliono mettere zizzania anche sulla presunta rivalità, non c’è. No perché la mangio viva, la mangio viva io, le mie gambe ancora vanno su. Ah oddio mi sono dimenticata di dire la cosa più importante shes’s a tall glass of water mi sono dimenticata. No perché mi chiedevi di lei e per me è una tall glass of water. Cosa vuol dire? Sì è un bicchiere alto di acqua, liscia e alta”. Che cosa avrà voluto dire?

Heather Parisi

Heather Parisi: il fuori onda su Lorella Cuccarini

Da anni si vocifera di una presunta rivalità tra le showgirl Lorella Cuccarini e Heather Parisi e le due, con le loro dichiarazioni, non hanno fatto altro che sollevare ulteriori ipotesi e indiscrezioni in merito alla vicenda.

In queste ore ha fatto il giro dei social il controverso fuori onda di Heather Parisi a Belve e in tanti si chiedono se la questione sia arrivata anche alle orecchie della Cuccarini, che al momento non ha rotto il silenzio in merito alla questione. In tanti sono curiosi di sapere anche cosa avrà voluto dire la Parisi riferendosi a lei come “un bicchiere alto di acqua” e al momento sulla questione sembra non sia dato sapere di più.

