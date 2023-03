Ida Platano si è vista costretta a replicare contro gli haters che l’hanno presa di mira per il rapporto con suo figlio.

Da alcuni mesi a questa parte Ida Platano ha iniziato una frequentazione con Alessandro Vicinanza e sui social c’è chi l’ha accusata di trascurare suo figlio per stare insieme all’ex cavaliere. “Sei una madre di m***a”, le ha addirittura scritto qualcuno sui social dopo aver visto le immagini delle ultime giornate da lei trascorse con il suo compagno. Ida ha quindi deciso di replicare e nelle sue stories ha scritto:

“Non ne posso più fate veramente schifo quando parlate di mio figlio, cosa vi interessa? …Fate orrore, fate schifo, come vi permettete? Io faccio la mia vita, vi faccio vedere delle cose mie ma non vi permettete di parlare di mio figlio…Avete rotto…Non state bene”.

Ida Platano: la replica contro gli haters

Ida Platano ha sbottato contro gli haters, che l’hanno presa di mira per il suo rapporto con il figlio Samuele, che secondo qualcuno lei starebbe trascurando a causa della sua storia d’amore con Alessandro Vicinanza. In più d’un caso Ida si è scagliata contro i detrattori e ha intimato loro di non pronunciare parola in merito a suo figlio, con cui lei è estremamente protettiva.

Alcuni mesi fa l’ex dama di UeD ha deciso di lasciare il programma con Alessandro Vicinanza, con cui oggi sembra essere più felice che mai. L’ex cavaliere ha svelato che in futuro sognerebbe di avere un figlio proprio con l’ex dama del dating show. I due riusciranno a realizzare i loro sogni?

