Orietta Berti ha svelato alcuni inaspettati retroscena sul suo rapporto con la collega opinionista Sonia Bruganelli.

Orietta Berti e Sonia Bruganelli sono state scelte come opinioniste per il GF Vip 7 e a quanto pare tra le due è sbocciato un ottimo rapporto d’amicizia. La stessa Berti ha infatti svelato a Tele Sette: “Creiamo una coppia bellissima. Ci siamo piaciute subito perché diciamo sempre quello che pensiamo. È nata una bella amicizia: mi ha chiesto di tenerci in contatto anche a programma finito e io le ho detto subito di sì”.

Orietta Berti

Orietta Berti: la confessione su Sonia Bruganelli

Orietta Berti ha confermato quando svelato già nei mesi scorsi da Sonia Bruganelli, ossia che il loro rapporto nel dietro le quinte del GF Vip sarebbe a dir poco ottimo. Le due si sono ripromesse di sentirsi anche dopo la fine del programma e in tanti si chiedono se emergeranno ulteriori particolari sul loro legame.

La moglie di Paolo Bonolis (che con l’ex collega Adriana Volpe non sembra aver instaurato un rapporto amichevole) ha recentemente confessato tutta la sua ammirazione per la cantante, che quest’anno ha svolto per la prima volta il ruolo di opinionista al suo fianco. In tanti si chiedono se le due saranno presenti anche nella prossima edizione del reality show, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.

