Fiammetta Cicogna ha annunciato pubblicamente la fine della sua storia con Carl Hirschmann,che l’avrebbe tradita.

Fiammetta Cicogna ha avuto le sue due figlie insieme all’imprenditore Carl Hirschmann, a cui era legata dal 2014. In un’intima intervista con il settimanale F è stata la stessa modella e conduttrice a svelare che la loro storia d’amore sarebbe finita a causa dei ripetuti tradimenti da lei subiti.

“Le ha sempre attirate. Non importava se c’ero io al suo fianco, anche con il pancione, arrivavano come api sul miele. Da morire di gelosia. Lo sono stata molto ma non l’ho mai fatto notare e ho sbagliato”, ha confessato, e ancora: “Mi disse subito che voleva avere la libertà di conoscere ed esplorare altri esseri umani, donne comprese. Per alcune coppie può anche funzionare se tutti sono felici, ma io non lo ero e questo ha incrinato piano piano il rapporto”, ha confessato a Oggi l’attrice.

Venezia 29/08/2018 – Festival del Cinema di Venezia / foto Insidefoto/Image nella foto: Fiammetta Cicogna

Fiammetta Cicogna è single: i tradimenti

La storia d’amore tra Fiammetta Cicogna e l’imprenditore multimilionario Carl Hirschmann è naufragata in un nulla di fatto. La stessa attrice, che sarebbe stata follemente innamorata di lui e avrebbe infatti scelto di costruirci insieme una famiglia, ha confessato che la loro relazione sarebbe stata tossica e che lei non avrebbe potuto sopportare le continue attenzioni rivolte dalle altre donne nei suoi confronti.

L’attrice ha anche dichiarato che la relazione con l’imprenditore sarebbe stata per lei “una prigione” perché, per assecondarlo, avrebbe stravolto la sua vita inutilmente. “Era una prigione perché, sbagliando, ma in modo consapevole, mi sono dedicata totalmente al nostro amore, ai suoi spostamenti e al suo lavoro, abbandonando il mio. Eppure, mi era chiaro da subito che un uomo così sarebbe stato un mal di testa, lo sapevo, ma mi sono lasciata comunque avvolgere. Ero innamorata persa e sono caduta nella solita trappola: con me cambierà, io lo salverò”, ha rivelato a F. I due nel 2019 hanno avuto due figlie, Gaia e Gioia, e in tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

