Ospite a Belve Claudio Amendola ha rotto il silenzio su alcuni dei momenti più bui del suo passato e sulla sua dipendenza da droghe.

Claudio Amendola è stato ospite a Belve, dove si è confessato a cuore aperto in merito alla sua dipendenza da sostanze (oggi fortunatamente superata) e sulla sua separazione da Francesca Neri.

“Sono uscito da qualche dipendenza, ma sempre perché c’è stato qualcosa di più importante e sono sempre stati i figli. Sono stato dipendente dalla cocaina per qualche anno”, ha dichiarato l’attore, che sarebbe riuscito a combattere le sue dipendenze anche grazie all’amore per i suoi figli, Rocco, Alessia e Giulia.

Claudio Amendola

Claudio Amendola: le droghe e la separazione

Claudio Amendola ha superato diversi momenti difficili nella sua vita e a Belve ha parlato per la prima volta anche della sua recente separazione da Francesca Neri, a cui era legato da 13 anni. “Oggi non c’è dolore. Il dolore c’è stato prima. C’è semmai il dispiacere di non essere stato, di non essere stati, in grado di arrivare sino in fondo”, ha confessato l’attore che, al momento, non è dato sapere se sia impegnato sentimentalmente.

I due si sarebbero lasciati pacificamente e un anno fa era stata la stessa Neri a confessare la sua gratitudine per il marito, che le era rimasto accanto anche durante la sua difficile battaglia contro la malattia.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG