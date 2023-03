Ornella Vanoni si è raccontata a Belve e ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata e sul suo consumo di marijuana.

Ornella Vanoni è stata ospite a Belve, dove ha svelato alcuni retroscena inediti sulla sua vita privata, a partire dall’amore per le donne (che, a suo dire, avrebbe fatto soffrire) fino al consumo di sostanze. La cantante ha anche confermato di fare correntemente uso di marijuana che, a suo dire, l’aiuterebbe a dormire.

“A un certo punto non dormivo più. Mio padre mi fece fare perfino la cura del sonno: ero disperata. Finché un giorno non mi hanno fatto fare una canna e allora ho detto: ecco la mia medicina”, ha confessato la Vanoni in merito a quello che sarebbe il suo unico vizio.

Ornella Vanoni

Ornella Vanoni: la confessione sulla marijuana

Ornella Vanoni si è fatta conoscere e apprezzare in tutto il mondo per il suo talento e la sua originalità. A Belve la cantante ha svelato alcuni inaspettati retroscena sulla sua storia e sulla sua vita privata, e ha confessato alcuni dettagli in merito al suo più grande vizio, ossia l’uso di marijuana. “Quando cammino per strada i ragazzi mi urlano Ornella! Io non ho lavoro ma rollo da Dio, vengo a fare da badante!”, ha detto ironica la Vanoni che, in passato, è balzata agli onori delle cronache affermando di essere alla ricerca proprio di un badante che potesse confezionarle degli spinelli.

A Belve ha trovato ovviamente spazio anche la sua tormentata vita amorosa e in tanti sono curiosi di sapere cosa avrà detto la cantante in merito alle sue storie con Gino Paoli e Giorgio Strehler.

