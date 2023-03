Luca Salatino ha rotto il silenzio dopo l’operazione a cui è stato costretto a sottoporsi nei giorni scorsi.

Luca Salatino è stato costretto a sottoporsi a un delicato intervento a causa di alcuni problemi alla schiena e, nelle scorse ore, ha rotto il silenzio via social per fornire delucidazioni ai suoi fan sulle sue condizioni. “Ragazzi ancora non sto tanto bene. Mi hanno dimesso e ora sono a casa ma ci vorrà un po’ di tempo per tornare al 100%, grazie a tutte le persone che mi danno forza e sostegno”, ha dichiarato nelle sue stories.

Luca Salatino: come sta dopo l’intervento

Le ultime settimane sono state particolarmente difficili per Luca Salatino che, dopo il trasferimento in una nuova casa con la fidanzata Soraia, ha dovuto affrontare un delicato intervento alla schiena. Dopo un periodo di riposo l’ex volto del GF Vip dovrebbe tornare a stare bene e lui stesso ha confessato (a Nuovo Tv) di non vedere l’ora di potersi lanciare in nuovi progetti lavorativi. “Tornare a lavorare insieme a Maria sarebbe un sogno. Mi piacerebbe vestire la divisa di postino a C’è posta per te, perché avrei la possibilità di tornare a parlare di sentimenti sul piccolo schermo”, ha confessato, affermando anche che non gli dispiacerebbe fare il cuoco per la celebre conduttrice.

“Grazie a lei se ho incontrato la mia Soraia, la donna della mia vita. E anche per questo le sarò sempre grato. Per Maria farei di tutto, andrei a lavorare anche nella sua cucina”, ha ammesso Luca Salatino. Lui e la conduttrice potrebbero davvero lavorare di nuovo insieme in futuro?

