Bugo è tornato a scagliarsi contro il collega Morgan dopo le recenti dichiarazioni del cantante sul suo conto.

Nei giorni scorsi Morgan ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove, tra le altre cose, ha dichiarato: “Sono stato usato, bullizzato, mobbizzato. Avrei dovuto cantare e dirigere l’orchestra; ho finito per diventare l’ospite di Bugo, che cantò pure la mia parte della canzone. Così nella serata finale gli ho reso la pariglia”.

Bugo non ha preso bene le parole del cantante e per questo ha replicato via social tuonando: “Hai rotto. Cos’è che hai detto, che ti ho bullizzato? Ancora con questa storia? Ma pensi che la gente sia scema? Tu eri mio ospite, io ti ho invitato. Ma ti rendi conto di quanto sei ridicolo? Di che figura di m…a hai fatto e fai da 20 anni? Non ti resta che fare interviste e parlare di me così almeno c’hai l’articolo, c’hai il titolo. Hai bisogno del politico che ti dà il programmino. Come si chiama il programma che adesso vai a fare? “Strascemo”? Basta fare il mio nome.”

Morgan Bugo

Bugo contro Morgan

Dopo la squalifica a Sanremo 2020 Morgan e Bugo non hanno mai chiarito e anzi, occasionalmente i due continuano a dirsene di tutti i colori. In queste ore il cantante, all’anagrafe Cristian Bugatti, è tornato a scagliarsi pubblicamente contro Morgan e, attraverso le sue stories via social, gli ha intimato di non fare più il suo nome. Morgan, dal canto suo continua a sostenere addirittura di esser stato bullizzato dall’ex collega, con cui avrebbe dovuto esibirsi con il brano Sincero durante la loro partecipazione alla kermesse. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

