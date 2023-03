Attraverso i social Cecilia Rodriguez ha svelato perché lei e Ignazio Moser hanno dovuto rinviare la data del loro matrimonio.

Fino a poche settimane fa sembrava ormai certo che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarebbero convolati a nozze a ottobre 2023 e invece in questo ore è stata la stessa modella a svelare che lei e il fidanzato avrebbero deciso di rinviare la data del sì per un motivo ben preciso.

“Ci sono dei problemi, perché mia zia, che ben conoscete, non potrà venire a ottobre per questioni di lavoro. Io non voglio che lei manchi perché è una persona molto importante nella mia vita e quindi niente, più avanti. Non vi preoccupate. Non siate così ansiosi, tanto lo verrete a sapere”, ha fatto sapere Chechu attraverso le sue stories.

Cecilia Rodriguez: le nozze rinviate

A quanto pare i fan di Cecilia e Ignazio dovranno aspettare ancora un bel po’ prima di vedere i loro due beniamini all’altare. In queste ore è stata la stessa sorella di Belen ad annunciare di aver dovuto rinviare la data delle sue nozze con Ignazio e, attraverso i social, ha spiegato perché.

Nei giorni scorsi sulla questione si era espresso anche il padre di Ignazio, Francesco Moser, che aveva glissato con alcune enigmatiche affermazioni proprio in merito al matrimonio dei due. Cecilia e Ignazio dovrebbero sposarsi a Trento, dove la famiglia Moser possiede la sua prestigiosa tenuta.

