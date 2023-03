Oltre 1000 ragazze avrebbero telefonato a Uomini e donne per candidarsi come corteggiatrici per il nuovo tronista, Luca Daffrè.

Luca Daffrè, modello ed ex naufrago dell’Isola dei Famosi, è approdato a Uomini e Donne in veste di tronista e, secondo Today.it, il centralino del programma sarebbe impazzito. Sembra infatti che circa 1200 ragazze si sarebbero fatte avanti per corteggiare il nuovo tronista che, finora, ne avrebbe scelte solamente 7.

Luca Daffrè a Uomini e Donne: le reazioni

Il modello Luca Daffrè, già noto al pubblico tv per aver preso parte all’Isola dei Famosi 2022 e a Temptation Island 2018, è approdato in veste di tronista a Uomini e Donne (in passato per lo stesso programma di Maria De Filippi era stato corteggiatore di Angela Nasti) e sembra che il centralino del dating show sia letteralmente impazzito per via delle chiamate delle sue papabili pretendenti. Al momento il modello ne avrebbe scelte solamente 7 e con alcune di loro, come Alessandra e Chiara, sarebbero già avvenute delle esterne. In tanti sono curiosi di sapere se stavolta, all’interno del dating show, il modello riuscirà a trovare finalmente il vero amore.

