Fedez è tornato a far parlare di sé al podcast Muschio Selvaggio e in queste ore ha confessato di essere intenzionato a comprare una barca per salvare i migranti. L’ospite del podcast è stata Cecilia Strada, ex presidente di Emergency che Fedez ha intervistato proprio sul tema delle migrazioni. “Voglio vedere quanto costa una nave, voglio anche io la mia solo per metterci la mia faccia e farla vedere per far spaventare”, ha dichiarato il rapper.

Fedez: la nave per salvare i migranti

Dopo Ghali e l’artista Banksy (che hanno donato alcune imbarcazioni al fine di salvare i migranti) anche Fedez ha espresso la sua opinione sul tema, balzato tragicamente agli onori delle cronache ancora una volta nei giorni scorsi a causa della strage di Cutro. Il rapper, come i suoi famosi colleghi, si è detto intenzionato ad acquistare una nave che possa essere utilizzata per il salvataggio dei migranti. Fedez manterrà la parola?

Negli ultimi tempi il rapper è finito al centro del gossip per via della sua presunta crisi con sua moglie, Chiara Ferragni, e a seguire lui stesso ha smentito la vicenda affermando che sarebbe stato distante dai social a causa di alcuni effetti collaterali a lui causati da uno psicofarmaco. Oggi lui e sua moglie sono tornati a mostrarsi insieme sui social e sembrano aver ritrovato la loro serenità.

