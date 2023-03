Clizia Incorviaia ha rotto il silenzio dopo gli ultimi avvenimenti del GF Vip, dove sua sorella Micol è tra i finalisti.

Clizia Incorvaia ha svelato che Edoardo Donnamaria, dopo l’eliminazione al GF Vip, sarebbe passato a casa sua per salutare il suo fidanzato, Paolo Ciavarro, che com’è noto è un grande amico dell’ex gieffino. Clizia, che nel frattempo continua a supportare sua sorella Micol al GF Vip, ha anche svelato alcuni retroscena su Edoardo e sulle impressioni che avrebbe avuto nel rivederlo dopo molti mesi. “Edoardo è passato da casa, a dare un saluto a Paolo, io ovviamente l’ho salutato ma hanno parlato tra di loro maschietti”, ha dichiarato, e ancora: “Era un po’ provato, ma l’ho visto molto preso”.

Clizia Incorvaia

Clizia Incorvaia: la confessione su Edoardo Donnamaria

Clizia Incorvaia ha dichiarato di aver visto Edoardo Donnamaria “molto preso” probabilmente in relazione alla sua esperienza al GF Vip e per via del suo legame con Antonella Fiordelisi, che ha potuto riabbracciare nelle scorse ore dopo che entrambi hanno definitivamente lasciato il reality show.

Clizia non ha nascosto di non provare grande simpatia per Antonella che, durante la sua permanenza al reality show, è stata la diretta rivale di sua sorella Micol. “Questo nome è la risposta che questa società si è stufata di gente arrogante e presuntuosa. Il pubblico vuole gente colta, eleganti come animo e Micol è la risposta diametralmente opposta a lei”, ha affermato nelle sue stories la modella.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG