La cantante Laura Pausini ha sposato in gran segreto il suo storico compagno Paolo Carta, padre di sua figlia Paola.

Dopo le pubblicazioni di nozze uscite nei giorni scorsi, Laura Pausini ha colto tutti di sorpresa annunciando di aver detto sì a Paolo Carta, lo storico compagno e padre di sua figlia con cui finora si era vista costretta a rinviare i fiori d’arancio a causa degli impegni di lavoro e dei problemi causati dalla pandemia. La cantante ha postato sui social una foto di lei e del marito in abiti da sposi e ha scritto gioiosa: “Abbiamo detto sì!”.

Laura Pausini e Paolo Carta: il matrimonio

Laura Pausini e Paolo Carta sono diventati marito e moglie e la cantante lo ha annunciato personalmente via social mostrando per prima alcune foto del suo grande giorno. Per l’occasione la cantante ha sfoggiato un sontuoso abito bianco e ha completato il look con un classico velo e una giacca elegante dello stesso colore. “Che ogni tua promessa sia la mia, in salute e in malattia c’è già tutto ciò che vuoi davanti a noi”, ha scritto sui social.

Lei e Paolo Carta sono legati dal 2005 e la stessa cantante aveva svelato che per sposarsi lei e il musicista avrebbero atteso che la loro unica figlia, Paola, fosse in grado di portare loro le fedi all’altare. A causa della pandemia i due hanno dovuto rinviare ulteriormente la data del sì.

