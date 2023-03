Il fratello di Daniele Scardina ha rotto il silenzio sulle condizioni del pugile, che per 4 settimane è stato ricoverato in terapia intensiva.

Il fratello di Daniele Scardina ha emesso un comunicato ufficiale per aggiornare i fan sulle condizioni di salute del pugile che, finalmente, sarebbe stato dimesso dalla terapia intensiva e non sarebbe più in pericolo di vita. King Toretto era stato operato d’urgenza dopo aver accusato un malore a causa della lesione a due vene.

“A quattro settimane da quel pomeriggio che si è trasformato nel peggior incubo che si possa immaginare, oggi sono qui per darvi la notizia che in tanti aspettavamo: le condizioni cliniche di Daniele continuano a migliorare e oggi stesso è stato dimesso dalla Terapia Intensiva per proseguire il percorso di cura inizialmente in reparto e in seguito in un centro di riabilitazione specializzato. La sua battaglia non è finita, ma possiamo dire finalmente che non è più in pericolo di vita“, ha scritto il fratello prima di ringraziare l’equipe medica che si è presa cura del pugile.

Daniele Scardina dimesso dalla terapia intensiva

Il fratello di Daniele Scardina ha finalmente dato buone notizie ai suoi fan annunciando che il pugile sarebbe stato dimesso dalla terapia intensiva dove è rimasto per 4 settimane a seguito del suo malore. Al momento il pugile non sarebbe quindi più in pericolo di vita ma suo fratello ha anche specificato che “la strada sarebbe in salita” e ha invitato i fan a continuare a pregare per lui. Nelle scorse settimane in tanti tra fan, amici e colleghi hanno rivolto le loro preghiere e i loro pensieri al pugile e tra questi vi era stata anche la sua ex fidanzata, Diletta Leotta.

