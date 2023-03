Michelle Hunziker ha rotto il silenzio dopo esser stata investita dall’ennesima ondata di gossip sul suo conto e su quello di Ramazzotti.

A Felicissima Sera Michelle Hunziker ha ironizzato con Pio e Amedeo sul conto del suo celebre ex, Eros Ramazzotti, e quando i due comici le hanno chiesto se avessero “fatto un richiamino” (intendendo se avessero più avuto rapporti intimi) la conduttrice, presa in contropiede, aveva risposto: “Ogni tanto sì, per educazione…”.

A seguire sulla vicenda si sono scatenate una marea di fake news e nelle ultime ore, attraverso le sue stories, Michelle Hunziker ha specificato: “È chiaro che io non è che sia così p**la che se veramente ho avuto un rapporto intimo con uno dei miei due ex mariti, nella mia singletudine, lo vengo a dire in televisione. Era palesemente un gioco”. E ancora: “I clickbait possono creare tensioni tra le famiglie”.

Michelle Hunziker Michelle Hunziker contro i gossip su lei e Eros Michelle Hunziker ha fatto ancora una volta chiarezza sul suo rapporto con Eros Ramazzotti, di cui oggi si ritiene una buona amica e con cui presto darà il benvenuto al suo primo nipote. La conduttrice ha anche affermato che attualmente il cantante sarebbe felicemente fidanzato e che lei, presa in contropiede da Pio e Amedeo, avrebbe ironizzato sul loro rapporto senza minimamente prevedere la valanga di gossip che si sarebbe scatenata nelle ultime ore in rete. “Non prendiamoci troppo sul serio, io continuerò a essere la persona ironica e autoironica che sono sempre stata”, ha precisato la conduttrice al termine del suo sfogo via social.

