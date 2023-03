Il mondo del giornalismo italiano piange Gianni Minà, il celebre conduttore e giornalista scomparso a 84 anni.

Gianni Minà si è spento a Roma all’età di 84 anni dopo una malattia cardiaca. A darne l’annuncio sono stati i familiari, che in un comunicato ufficiale (riportato da La Repubblica) hanno fatto sapere: “Gianni Minà ci ha lasciato dopo una breve malattia cardiaca. Non è stato mai lasciato solo, ed è stato circondato dall’amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari”. Minà aveva iniziato a lavorare come giornalista nel 1959 e nel corso della sua carriera aveva realizzato reportage e documentari dedicati ad alcune delle figure più famose del mondo della politica, della cultura e dello spettacolo.

Gianni Minà è morto: il lutto

A 84 anni si è spento il celebre conduttore e giornalista Gianni Minà, una delle voci più influenti del panorama giornalistico italiano dagli anni ’60 a oggi. Nel corso della sua carriera Minà aveva realizzato programmi tv, reportage e documentari incentrati su personaggi del calibro di Che Guevara, Muhammad Ali, Fidel Castro, e Diego Armando Maradona. Nel 1981 aveva ricevuto dall’allora presidente Sandro Pertini il Premio Saint Vincent come miglior giornalista televisivo dell’anno e nel 2007 aveva ricevuto il Premio Kamera della Berlinale per la carriera. Sui social in tantissimi – tra personaggi famosi e non – stanno ricordando e celebrando il famoso giornalista scomparso.

