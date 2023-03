Al GF Vip Elenoire Ferruzzi ha fatto delle avance a Daniele Dal Moro e sembra essere tornata alla carica ora che lui è uscito dal programma.

Daniele Dal Moro è stato squalificato dal GF Vip e a quanto pare ad attenderlo fuori dalla Casa vi è ancora Elenoire Ferruzzi, che sui social ha postato in queste ore una tenera foto in cui sono ritratti insieme. Più volte Daniele ha precisato all’ex coinquilina di non ricambiare i suoi sentimenti e questa volta ha sbottato sui social scrivendo tra i commenti allo scatto: “Hai sbattuto la testa?”.

Daniele Dal Moro contro Elenoire Ferruzzi

Più volte Elenoire Ferruzzi è stata criticata per le sue insistenze verso gli altri inquilini del GF Vip e in particolare verso Daniele Dal Moro, di cui lei stessa ha ammesso di essere infatuata. Daniele ha precisato di non ricambiare i suoi sentimenti e, nelle ultime ore, ha dimostrato di non aver gradito neanche lo scatto di loro due insieme condiviso da Elenoire attraverso i social. La Ferruzzi non si è scomposta e al messaggio dell’ex coinquilino ha risposto: “Sì, lo sai amore bambolino”. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi? I fan dei social sono impazienti di sapere se i due avranno ulteriori chiarimenti in merito alla questione.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG