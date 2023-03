Fedez ha svelato per la prima volta di aver preso parte a un provino Hollywoodiano per un film con Jennifer Aniston.

Al suo podcast Muschio Selvaggio Fedez ha svelato alcuni retroscena sulla sua carriera e in particolare ha raccontato di quando una volta negli Stati Uniti avrebbe preso parte a un provino per Murder Mistery, film con Jennifer Aniston e Adam Sandler. “Arrivo in una sala, una tizia mi chiude in una stanza, mi dà una pistola finta e mi dice toh, recita!”, ha svelato il rapper ironico, e ancora: “Secondo me ho fatto un figurone”.

Fedez

Fedez: il provino per il film con Jennifer Aniston

Al podcast Muschio Selvaggio Fedez ha avuto modo dopo moltissimi anni di intervistare il suo amico Fabio Rovazzi, con cui avrebbe ritrovato l’armonia dopo una furibonda lite. A sorpresa durante la puntata il rapper ha svelato un retroscena inedito della sua vita e ha confessato che avrebbe partecipato a un provino per un film con Jennifer Aniston.

“Avevo anche un manichino finto che dovevo prender per la gola, puntargli una pistola e dire ‘I spoke in english my whole life, stupid idiot!”, ha confessato il rapper, che sui social ha anche postato la scena del film in questione (e per cui ovviamente non è stato scelto come attore).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG