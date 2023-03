Erika Leonelli, moglie di Ivano Marescotti, ha rotto il silenzio sulla malattia e la scomparsa dell’attore.

Erika Leonelli è stata la terza moglie dell’attore Ivano Marescotti, scomparso il 26 marzo scorso a causa di un tumore. La donna ha rotto il silenzio per la prima volta e al Corriere della Sera ha confessato alcuni retroscena sugli ultimi mesi di vita dell’attore. “Ivano e io eravamo in sintonia come coppia, perché uguali su tanti aspetti, per cui abbiamo sempre cercato di vivere in modo intenso e autentico, senza dare per finito ciò che ancora non lo era, raccogliendo le giornate buone e attraversando quelle cattive. Abbiamo pianto e gestito insieme il dolore, soprattutto in questi ultimi mesi in casa. Certo, speravamo di avere più tempo”, ha confessato.

Ivano Marescotti

Ivano Marescotti: la confessione della moglie

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Ivano Marescotti, avvenuta a causa di un tumore che l’attore aveva scoperto di avere già tre anni fa.

La moglie Erika Leonelli ha svelato alcuni retroscena sulla malattia del marito e su come avessero deciso di affrontarla e ha inoltre espresso la sua commozione verso i tanti messaggi d’affetto e di cordoglio giunti in queste ore per la sua scomparsa. “Lui era così, si sarebbe stupito di tanto clamore perché tutto quello che ha fatto, è stato per passione e non per i riconoscimenti”, ha affermato. I due, per una tragica coincidenza del destino, erano convolati a nozze esattamente un anno prima che l’attore morisse.

