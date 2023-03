Emanuel Lo ha confessato un retroscena sulla sua storia d’amore con la cantante Giorgia, madre di suo figlio Samuel.

Emanuel Lo e Giorgia sono legati da circa 20 anni e, nonostante i dubbi avuti all’inizio della loro storia a causa della loro differenza d’età, il loro amore continua a essere solido e duraturo. Il ballerino si è raccontato a cuore aperto a Tv Sorrisi e Canzoni e ha svelato alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con la celebre cantante italiana. “Lei è una mia fan sfegatata. Siamo discreti ma il nostro rapporto nasce sul palco. Appena tornato dall’estero Giorgia mi chiese di ballare in un suo videoclip, io impazzivo già per lei. Mi ha chiamato poi nella sua tournée del 2003. E tra un concerto e l’altro ci siamo innamorati”, ha dichiarato.

Emanuel Lo: la confessione su Giorgia

Giorgia e Emanuel Lo hanno sempre vissuto la loro storia d’amore con discrezione e forse proprio per questo motivo hanno attirato su di loro la curiosità dei fan. Di recente la cantante ha anche messo a tacere le ipotesi in merito a una sua presunta gelosia verso il compagno che, durante l’ultima puntata di Amici, si è esibito in un passionale passo a due con Lorella Cuccarini. Giorgia ha dato prova di non essere affatto gelosa e sui social ha lodato l’esibizione di Emanuel Lo e della sua famosa collega.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG