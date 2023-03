Aurora Ramazzotti ha fatto chiarezza in merito all’anello ricevuto dal fidanzato Goffredo Cerza e ha smentito le ipotesi sulle loro nozze.

Aurora Ramazzotti sta per diventare madre del suo primo figlio e a Vanity Fair ha confessato che al momento lei e Goffredo Cerza non avrebbero intenzione di sposarsi. Il fidanzato le avrebbe regalato un “promise ring”, e l’anello nei giorni scorsi era rimbalzato sui social suscitando ipotesi e commenti in merito alle loro presunte nozze.

“È una pietra della sua famiglia che mi ha regalato al compleanno. È un promise ring, la promessa che ci saremo sempre l’uno per l’altra, il matrimonio non c’entra”, ha chiarito Aurora a Vanity Fair.

Aurora Ramazzotti: l’anello ricevuto da Goffredo

Al momento Aurora Ramazzotti non avrebbe intenzione di sposarsi e lei stessa ha confessato che l’arrivo del suo primo figlio varrà per lei e Goffredo molto più di una promessa d’amore eterno. La figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha anche fatto chiarezza sul tanto chiacchierato anello che le avrebbe regalato il suo fidanzato e che, secondo qualcuno, avrebbe potuto essere proprio un pegno d’amore in vista dei presunti fiori d’arancio. Aurora ha specificato che, avendo assistito al fallimento delle nozze dei suoi genitori, il matrimonio non rappresenterebbe per lei un traguardo.

“Oggi l’idea di stare insieme tutta la vita è quasi un’utopia. Io non ho vissuto chissà che esempi di matrimoni duraturi, lui invece ha i genitori che stanno insieme da 37 anni, ed è stato quindi lui a insegnarmi a pensare al futuro, a immaginare di costruire qualcosa insieme. Qualsiasi cosa succeda, ho già scelto: ho voluto lui come padre di mio figlio, un legame che dura più di qualunque matrimonio”, ha confessato a Vanity Fair.

