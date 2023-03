Micol Olivieri, ex volto de I Cesaroni, ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata ai fan dei social.

Micol Olivieri ha risposto ad alcune domande dei fan dei social e ha rivelato che, essendo atea, avrebbe deciso di non far frequentare l’ora di religione a sua figlia Arya a scuola. La bambina avrebbe insistito per seguire ugualmente l’ora di religione e così lei alla fine avrebbe acconsentito.

“Non è detto che chi sceglie di essere ateo debba per forza ignorare la storia o la religione. Io conosco benissimo la Bibbia perché l’ho studiata. Non giudico nessuno e quindi, voglio sentirmi libera di fare ciò che desidero. Io consiglio a tutti di approfondire e di avere un’infarinatura su tutte le religioni”, ha dichiarato l’attrice nelle sue stories, e ancora: “In prima elementare avevo scelto di non far frequentare l’ora di religione a scuola a mia figlia Arya. Lei ha voluto per forza frequentare l’ora di religione. Così, ho potuto testare che a scuola questa materia è fatta veramente male”.

Micol Olivieri

Micol Olivieri e la religione: la confessione

Micol Olivieri si è raccontata senza filtri con i fan dei social e ha spiegato perché avrebbe deciso di non far seguire a sua figlia Arya l’ora di religione a scuola. Secondo l’attrice infatti questa materia meriterebbe di essere approfondita meglio, cosa che nella scuola frequentata da sua figlia non sarebbe avvenuta.

“L’indottrinamente non serve a nulla nella vita. La storia di Gesù è sicuramente molto interessante e la Bibbia ha sicuramente un valore inestimabile. Anche il fatto che Gesù è sempre stato raffigurato “biondo con occhi azzurri” non è attendibile, perché lui, essendo ebreo avrebbe dovuto avere tratti mediterranei”, ha confessato l’attrice, che ovviamente sui social si è trovata a fare i conti con le opinioni – discordanti e non – da parte dei suoi fan.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG