Mentre Antonella Fiordelisi si scagliava contro Micol al GF Vip, sua sorella Clizia postava alcuni messaggi contro di lei a mezzo social.

Clizia Incorvaia non ha fatto segreto di non provare alcuna simpatia per Antonella Fiordelisi che, al GF Vip, si è più volte scontrata contro sua sorella Micol. Durante l’ultima diretta del reality show Antonella è tornata a criticare la sua acerrima rivale affermando che tanto tra un paio di settimane nessuno si ricorderà di le.

A seguire Clizia ha postato sui social alcune stories (velatamente indirizzate a lei) e in cui riportava la definizione della parola “mitomane” e anche la favola della Volpe e dell’uva. Sempre attraverso i social Clizia ha postato il messaggio: “Micol è stupenda e non ha nulla da invidiare a nessuno. E oltre alla bellezza ha dalla sua intelligenza, simpatia e dolcezza”.

Clizia Incorvaia: le frecciatina a Antonella

Attraverso i social Clizia Incorvaia ha lasciato intendere quale sarebbe il suo pensiero su Antonella Fiordelisi che, a quanto pare, reputa invidiosa nei confronti di sua sorella Micol, che nel frattempo è riuscita a raggiungere la finale del GF Vip.

Nelle scorse ore, durante la diretta del programma, Antonella non ha perso occasione per scagliarsi contro la sua acerrima rivale e a riportare l’ordine in studio ci aveva pensato Alfonso Signorini, che le aveva scagliato una frecciatina. In tanti si chiedono se Micol riuscirà a portare a casa la vittoria di questa edizione del programma e se tra lei e Antonella Fiordelisi ci saranno ulteriori sviluppi in futuro.

