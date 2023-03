Michelle Hunziker ha confessato a Tv Sorrisi e canzoni alcuni retroscena sull’arrivo del suo primo nipote, figlio di Aurora Ramazzotti.

Tra pochi giorni Michelle Hunziker diventerà nonna per la prima volta mentre le sue due figlie più piccole, Sole e Celeste Trussardi, saranno zie del primo figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. A Tv Sorrisi e Canzoni la conduttrice, intervistata insieme al collega Gerry Scotti, ha confessato: “Certo che mi farò chiamare nonna, orgogliosamente nonna. Ho già coinvolto anche le mie figlie più piccole che vogliono farsi chiamare zie, nonostante siano ancora due bimbe. Zia Sole e zia Cece: non suona benissimo?”.

Michelle Hunziker: la confessione sulle figlie

Michelle Hunziker è più felice che mai per l’arrivo del suo primo nipote e, come lei, anche le figlie Sole e Celeste sarebbero impazienti di diventare zie per la prima volta. A Tv Sorrisi e Canzoni la conduttrice ha confessato che avere un maschietto in famiglia sarebbe sempre stato il suo sogno e ha dichiarato: “Non vedo l’ora di spupazzarmi mio nipote. Dopo tre figlie femmine, finalmente un maschietto! Il corredino e la culla sono a posto. Ora sto cercando di capire quali giocattoli piacciono di più ai maschi”. In tanti tra i fan dei social sono impazienti di sapere quando partorirà Aurora, che continua a condividere i dettagli relativi ai suoi ultimi giorni di gravidanza.

