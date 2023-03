A Le Iene la conduttrice radiofonica Elena Di Cioccio ha confessato per la prima volta di essere sieropositiva.

Elena Di Cioccio ha svelato per la prima volta in tv di essere sieropositiva e ha tenuto un commovente monologo su come l’aver scoperto di essere malata le abbia fatto provare ingiustamente vergogna per anni.

“Ciao sono Elena Di Cioccio, ho 48 anni e da 21 sono sieropositiva. Ho l’HIV, sono una di quelli con l’alone viola. Ero molto giovane quando questa diagnosi stravolse completamente la mia vita. All’inizio ho avuto paura di morire, poi di poter fare del male al prossimo. ‘E se contagi qualcuno?’, mi dicevo, ‘Non me lo perdonerei mai’. Non è mai successo, non ho mai contagiato nessuno e non sono morta“, ha dichiarato la conduttrice radiofonica.

Elena Di Cioccio

Elena Di Cioccio sieropositiva: la confessione

Per la prima volta a Le Iene Elena Di Cioccio ha svelato i retroscena della sua sieropositività e ha raccontato di come, in questi 21 anni, abbia lottato contro la sua vergogna legata ai giudizi e all’ignoranza della gente.

“Oggi sono fiera di me, non mi vergogno più, e l’Hiv che è molto diversa da come ve la immaginate. Io non sono pericolosa, sono negativizzata e finché mi curo io non posso infettare nessuno. Potete toccarmi, abbracciarmi, baciarmi e tutto il resto. Se volete continuare ad avere paura, io lo accetto, però girate lo sguardo verso il vostro vero nemico. L’ignoranza“, ha dichiarato la conduttrice, sottolineando anche quanta disinformazione circoli ancora in merito all’HIV. Elena Di Cioccio ha raccontato la sua storia con la malattia nel suo libro Cattivo sangue.

