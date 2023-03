Sui social Aurora Ramazzotti si è mostrata con un vistoso gioiello al dito e in tanti credono possa trattarsi di un anello di fidanzamento.

Aurora Ramazzotti diventerà mamma tra pochi giorni e intanto, sui social, si è sparsa la voce che, dopo la nascita del loro primo figlio, lei e Goffredo Cerza potrebbero convolare a nozze. Al momento sulla questione non vi sono conferme ma alcune delle ultime immagini di Aurora (con alle mani un vistoso anello) hanno fatto aumentare le ipotesi in merito al suo presunto fidanzamento. La diretta interessata romperà il silenzio in merito alla vicenda?

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti si sposa? Le indiscrezioni

Sui social in tanti hanno notato un vistoso anello con diamanti indossato da Aurora Ramazzotti e sono in molti a chiedersi se non sia il simbolo di una promessa d’amore fatta con il suo fidanzato, Goffredo Cerza, che renderà padre tra pochi giorni. Al momento Aurora non ha confermato né smentito la questione e, ovviamente, al momento sembra essere maggiormente concentrata sull’arrivo del suo bebè (che dovrebbe nascere tra pochi giorni).

Secondo i rumor in circolazione Goffredo avrebbe regalato l’anello alla sua fidanzata durante le feste di Natale e in tanti non vedono l’ora di sapere se i due decideranno davvero di diventare marito e moglie.

