Rosanna Banfi, figlia di Lino Banfi, ha scritto un commovente messaggio dedicato a sua madre un mese dopo la sua scomparsa.

Un mese fa Lino Banfi e sua figlia Rosanna Banfi si sono trovati a convivere con il tragico dolore dovuto alla scomparsa di Lucia, rispettivamente moglie e madre dei due attori. In queste ore Rosanna Banfi ha scritto un commovente messaggio dedicato a sua madre e ha condiviso una tenera foto in cui erano ritratte insieme. “Un mese, mamma per sempre”, ha scritto la figlia di Lino Banfi nella didascalia al suo post.

Rosanna Banfi: la dedica alla madre

Due giorni prima che scomparisse Maurizio Costanzo, Lino Banfi ha fatto i conti con la tragica scomparsa della moglie Lucia, a cui in queste ore sua figlia Rosanna ha dedicato un tenero messaggio per esprimere ancora una volta tutto il suo amore. L’attore – che aveva partecipato ai funerali di Maurizio Costanzo nonostante il terribile dolore a lui causato dalla scomparsa della moglie (che da anni lottava contro l’Alzheimer) – ha anche svelato di aver parlato con Maria De Filippi, a cui avrebbe detto: “Abbiamo avuto più o meno lo stesso destino negli stessi giorni, come se si fosse staccata una cosa da te. Passerà, ma non è facile”. Dopo la scomparsa dell’adorata moglie Lucia, lui e sua figlia Rosanna starebbero cercando di farsi forza a vicenda.

