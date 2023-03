Secondo i rumor in circolazione la showgirl Belen Rodriguez potrebbe presto annunciare l’arrivo del suo terzo figlio.

Nei giorni scorsi Belen è stata assente a Le Iene a causa di alcuni problemi di salute e nelle scorse ore sono circolate indiscrezioni in merito a una sua presunta gravidanza. A far sì che le voci diventassero sempre più insistenti vi è poi il gesto compiuto dalla stessa showgirl su Instagram, dove avrebbe messo like al commento di un fan che le ha chiesto proprio se fosse in attesa del suo terzo bambino.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez incinta del terzo figlio: lo scoop

In tanti sui social sono impazienti di sapere se Belen Rodriguez annuncerà presto l’arrivo di un terzo figlio insieme a suo marito, Stefano De Martino. I due hanno avuto insieme il figlio Santiago e a seguire, nel 2021, la showgirl ha avuto la sua seconda figlia, Luna Marì, insieme ad Antonino Spinalbese.

Ora che lei e De Martino sono tornati insieme in tanti sognano un altro figlio che possa sancire il loro amore, e il like della showgirl sui social ha fatto aumentare le ipotesi e le speranze dei fan. Qualche settimana fa Belen ha dovuto assentarsi a Le Iene a causa di un non meglio precisato problema di salute, e in tanti sui social sono impazienti di sapere se esso possa esser stato legato proprio alla sua presunta gravidanza. Alla questione seguiranno ulteriori sviluppi?

