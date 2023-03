Dopo l’intervento che gli ha salvato la vita a seguito di un infarto, Jerry Calà ha svelato alcuni retroscena a La Vita in Diretta.

Jerry Calà ha rotto il silenzio a La Vita in Diretta in merito al recente infarto da lui subito e all’operazione che, a detta dei medici, gli avrebbe salvato la vita. In collegamento con il programma tv il celebre attore ha svelato:

“Erano tutti miei fan in sala operatoria, quindi mi chiedevano ‘Ti offendi se ti chiamiamo libidine?’. E loro si ammazzavano dal ridere, senza nulla togliere alla precisione con cui mi hanno salvato la vita”, ha confessato, e ancora: “È stata una serata che certamente non dimenticherò mai, per tutta la vita”.

Jerry Calà: le parole dopo l’infarto

Jerry Calà non ha abbandonato la sua proverbiale ironia neanche dopo quanto subito nei giorni scorsi, quando suo malgrado ha dovuto subire un delicato intervento al cuore a seguito di un infarto. L’attore ha accusato il malore mentre si trovava sul set e l’intervento sarebbe stato necessario per salvargli la vita.

“I danni sono stati molto contenuti grazie a questa equipe fantastica napoletana che mi ha salvato la vita”, ha confessato l’attore a La Vita in diretta, e ancora: “Ora devo fare un po’ di vista da pensionato vero”. In tanti via social gli hanno fatto i loro auguri di pronta guarigione e sono impazienti di saperne di più sul suo stato di salute.

