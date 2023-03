Chiara Ferragni è stata protagonista di un siparietto ironico e a tratti imbarazzante insieme a suo figlio Leone.

Chiara Ferragni e Fedez sono tornati a mostrare i momenti della loro quotidianità attraverso i social e, nelle ultime ore, i due si sono ripresi mentre erano in compagnia del figlio Leone. Il piccolo scherzando con i suoi genitori ha messo le sue dita nel naso e subito Chiara Ferragni e Fedez gli hanno chiesto di non farlo, senza aspettarsi però quale sarebbe stata la reazione del bambino.

“Mi scappero come mamma”, ha detto Leone, e Fedez si è dimostrato divertito e ha affermato all’indirizzo della moglie: “Ti sta facendo una bella pubblicità”.

Chiara Ferragni: imbarazzo per la confessione di Leone

Dopo un mese particolarmente difficile e in cui entrambi hanno preferito mantenere un certo distacco dai social, Chiara Ferragni e Fedez sono tornati a raccontare la loro quotidianità e nelle ultime ore i due sono stati protagonisti di una serie di stories in compagnia del figlio Leone. Il bambino, a cui i genitori hanno intimato di non mettere le dita nel naso, ha divertito i fan dei social affermando che avrebbe imparato a farlo “come sua madre”. Chiara Ferragni ha ovviamente smentito la questione, che però non ha mancato di divertire suo marito Fedez e i moltissimi utenti sul web.

