Micol Incorvaia ha risposto ad alcune domande di Nikita Pelizon in merito alla sua rivalità con Antonella Fiordelisi.

A quanto pare tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi continua a non corre buon sangue e in queste ore la sorella di Clizia ha risposto ad alcune domande della sua coinquilina al GF Vip, Nikita Pelizon, che le ha chiesto se secondo lei la sua rivalità con l’ex schermitrice fosse dovuta a delle sue presunte insicurezze estetiche.

“Non ho mai pensato che Antonella fosse una persona sicura. Anzi, la trovo molto insicura. Per quanto riguarda la sicurezza estetica non devo invidiare niente ad Antonella, mi sento una fi*a atomica”, ha precisato Micol mettendo a tacere la collega.

Micol Incorvaia: la frecciatina a Antonella Fiordelisi

Tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi non è mai corso buon sangue soprattutto per via della passata liaison tra Micol e Edoardo Donnamaria, diventato il fidanzato della Fiordelisi nella casa del GF Vip. Ad aumentare l’acredine tra le due vi è stato poi il raggiungimento da parte di Micol di un posto in finale al GF Vip mentre Antonella, dopo le ultime furibonde liti con Orietta Berti, ha lasciato per sempre la casa del reality show.

In tanti sono curiosi di sapere se la schermitrice replicherà a quanto affermato da Micol sul suo conto e se tra le due ci saranno ulteriori sviluppi in futuro.

