Aurora Ramazzotti è incinta del suo primo figlio e, con i fan dei social, ha ironizzato sui cambiamenti del suo corpo.

Aurora Ramazzotti darà presto alla luce il suo primo figlio e, sui social, si è concessa alcuni momenti di ilarità con i suoi fan in merito ai cambiamenti fisici dovuti alla gravidanza. “Noi alle tue t**te ci siamo affezionati!”, ha scritto un utente, a cui Aurora ha risposto ironica: “Inutile negarlo, me so affezionata pure io”.

Aurora Ramazzotti: l’ironia dei fan sul corpo in gravidanza

Aurora Ramazzotti ha sempre avuto un atteggiamento ironico con i fan e non si è smentita neanche difronte ai cambiamenti dovuti alla sua gravidanza o per i consigli chiesti nei giorni scorsi in merito alla scelta delle canzoni da ascoltare durante il parto.

Il bebè della creator digitale nascerà nei prossimi giorni e per il momento Aurora e il suo fidanzato, Goffredo Cerza, hanno preferito non svelarne ancora il nome. Nelle ultime ore Aurora ha ammesso di essere pronta per il parto ma non ha nascosto di avere anche un po’ di sana paura. “Ormai è un mesetto che non faccio più sport e mi manca da morire allenarmi. Però, ammetto che mi sento bene e sto sperando che vada tutto bene anche se c’è un po’ di sana paura c’è”.

