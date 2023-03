La storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller sembra procedere a gonfie vele e sulla loro liaison sono emersi alcuni retroscena.

Archiviata la separazione da Francesco Totti, Ilary Blasi sembra aver ritrovato la serenità tra le braccia dell’imprenditore tedesco Bastian Muller. Il settimanale Chi ha svelato alcuni retroscena sulla loro relazione, e in particolare sulla lingua in cui comunicherebbero (l’inglese) e sulla loro scelta in merito a un ipotetico trasferimento (al momento i due continuerebbero a fare la spola tra Roma e Francoforte).

Ilary Blasi

Ilary Blasi e Bastian: la lingua e il trasferimento

Stando a quanto rivelato da Chi e a quanto emerso dai social, Ilary Blasi e Bastian Muller comunicherebbero in inglese e infatti di recente la showgirl ha condiviso via social una romantica dedica per il fidanzato che ha scritto proprio in inglese. Ilary avrebbe preso lezioni di inglese per diverso tempo e i suoi figli, Cristian e Chanel, avrebbero frequentato una scuola bilingue proprio perché lei avrebbe sempre reputato importantissima la conoscenza di questa lingua.

Quanto al suo ipotetico trasferimento con Bastian sembra invece che al momento la situazione sia in stallo. La showgirl non potrebbe lasciare Roma per via degli impegni relativi ai suoi figli mentre l’imprenditore sarebbe impossibilitato a lasciare definitivamente Francoforte per via dei suoi impegni di lavoro. Probabilmente i due continueranno a vivere la loro liaison “a distanza” ancora per un bel po’, ma sulla questione non vi sono conferme.

