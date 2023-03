Belen Rodriguez è finita sotto accusa per i presunti prezzi esorbitanti degli abiti realizzati per il suo brand, Mar de Margaritas.

Belen Rodriguez ha recentemente lanciato sul mercato la sua nuova linea di vestiti firmata Mar de Margaritas e in queste ore sui social è stata bersagliata dalle critiche per via dei presunti prezzi esagerati degli abiti e per la presunta scarsa qualità dei tessuti. La showgirl non ha replicato alle critiche ma sua madre, Veronica Cozzani, ha scritto sui social: “Tutto Made in Italy, sono di ottima qualità”.

Belen Rodriguez: le critiche per i vestiti

Dopo le linee Hinnominate e Me Fui, Belen Rodriguez ha lanciato sul mercato una nuova linea di abiti a fiori che ha chiamato Mar de Margaritas.

Il costo degli abiti proposti dalla showgirl per la sua nuova linea si aggira attorno ai 150/200 euro, un prezzo che i suoi fan avrebbero reputato fin troppo eccessivo per dei semplici abiti primaverili. Belen, che ha espresso il suo orgoglio per la linea di vestiti, al momento non ha replicato alle critiche sul suo conto ma sembra che sua madre abbia voluto rispondere con il suo messaggio a tutti coloro che l’hanno presa di mira via social. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?

