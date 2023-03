Dopo aver annunciato le sue nozze top secret con Paolo Carta, Laura Pausini ha condiviso il video della sua insolita proposta di matrimonio.

Attraverso i social Laura Pausini ha stupito tutti annunciando di aver sposato Paolo Carta in gran segreto. In queste ore la celebre artista italiana ha condiviso anche un video della proposta di matrimonio che, a quanto pare, avrebbe fatto lei nella casa dei suoi genitori, a Solarolo. Nel video si vede la cantante in ginocchio difronte al futuro marito con tanto di anello e nella didascalia alle immagini lei stessa ha precisato:

“11 anni fa Paolo mi ha chiesto di sposarlo facendomi una sorpresa. Poco dopo sono rimasta incinta e abbiamo deciso che ci saremmo sposati quando nostra figlia sarebbe diventata grande e avrebbe potuto portarci gli anelli. Però, due anni fa durante il lockdown, ho fatto io una sorpresa a lui… Nel giardino di casa mia in Romagna”.

Laura Pausini: la proposta di matrimonio

Laura Pausini e Paolo Carta sono diventati marito e moglie e, come nei più bei sogni, i due hanno potuto contare sulla presenza della figlia Paola, che ha portato loro le fedi all’altare. La cantante ha svelato via social che la sua proposta di matrimonio sarebbe avvenuta in maniera non convenzionale: sarebbe stata lei infatti a mettersi in ginocchio difronte al futuro marito e a porgergli l’anello durante il lockdown. I due a causa della pandemia avevano dovuto rinviare a lungo le loro nozze e hanno sorpreso tutti con il loro “sì” in gran segreto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG