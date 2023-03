Dopo l’addio a Lulù Selassié e il ritorno di fiamma con la sua ex, Manuel Bortuzzo ha rotto il silenzio sulla sua vita privata.

Un anno fa Manuel Bortuzzo è stato sulla bocca di tutti per via della sua storia d’amore con Lulù Selassié e per via del suo ritorno di fiamma con l’ex, Federica Pizzi. A un anno dalla questione il nuotatore ha rotto il silenzio in un’intervista a Chi dove in merito alla sua vita privata ha confessato: “Non ho più avuto storie. Mi sono dedicato a me stesso. Ma una donna può trovare sicuramente posto nella mia vita, ne sono sicuro. Il fatto è che non ho fretta di incontrarla.“

Manuel Bortuzzo: la confessione sull’amore

Oggi Manuel Bortuzzo è single e lui stesso ha ammesso di essere concentrato unicamente su di sé e sulla sua carriera dopo il clamore suscitato dalla sua partecipazione alla scorsa edizione del GF Vip. Il nuotatore non sembra essere intenzionato a cercare un nuovo amore e, dopo i rumor in merito alla sua liaison con la TikToker Angelica Benevieri, sembra aver trovato la serenità anche senza una partner.

La sua ex fidanzata Lulù Selassié ha ammesso pubblicamente di non averlo mai dimenticato e avrebbe anche cercato di avere con lui un riavvicinamento, ma Bortuzzo non ha mai rotto il silenzio in merito alla questione. In tanti si chiedono se il nuotatore riuscirà a trovare di nuovo l’amore e se l’arrivo della primavera porterà un cambiamento nella sua vita privata.

