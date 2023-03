Attraverso i social Orietta Berti è tornata a scagliarsi contro quanto è stato detto su di lei da Antonella Fiordelisi e dai suoi genitori.

Nei giorni scorsi ci sono stati duri scontri tra l’opinionista del GF Vip Orietta Berti e l’ex concorrente del reality Antonella Fiordelisi. In queste ore la cantante ha condiviso un articolo di Vanity Fair che analizzava la vicenda e si è sfogata affermando:

“Non commento le volgarità, falsità e le cattiverie che la famiglia di Antonella hanno avuto nei miei riguardi e dei miei famigliari, e che saranno state dettate da una uscita infelice, dall’ambizione o forse dall’aver preso troppo seriamente (e a volte con poca sportività) un gioco tv che come tale deve rimanere… con la sua leggerezza“, ha scritto la Berti prima di lanciare un appello via social.

Orietta Berti: lo sfogo contro la famiglia Fiordelisi

Attraverso i social Orietta Berti ha invitato i suoi fan a evitare le polemiche sterili sul suo conto e più precisamente sulla questione che l’ha vista protagonista al GF Vip, dove è stata accusata di aver criticato fin troppo aggressivamente l’ex concorrente Antonella Fiordelisi.

Nei giorni scorsi la madre della schermitrice aveva persino scritto una lettera aperta a Pier Silvio Berlusconi e si era scagliata contro la Berti per quanto affermato in diretta tv contro sua figlia. L’opinionista si è difesa dalle accuse e le ha rinviate al mittente e in tanti si chiedono se alla questione seguiranno altri sviluppi da parte di Antonella Fiordelisi e dei suoi familiari.

