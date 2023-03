Ilary Blasi e Bastian Muller sono stati avvistati a Milano durante un’uscita romantica e l’imprenditore ha deciso di sorprendere la showgirl.

La storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller continua a procedere a gonfie vele e nelle ultime ore il settimanale Chi ha paparazzato i due per le vie di Milano (dove l’imprenditore avrebbe raggiunto la conduttrice per trascorrere con lei il weekend). Secondo il settimanale di Alfonso Signorini Bastian avrebbe sorpreso la showgirl regalandole un fiore, gesto d’amore che Ilary avrebbe ovviamente apprezzato.

Ilary Blasi

Ilary Blasi e Bastian: il gesto d’amore

La storia d’amore tra Ilary Blasi sembra essere sempre più importante: i due, da quando sono stati avvistati insieme la prima volta, continuano a trascorrere insieme ogni momento libero e nelle ultime ore sembra che l’imprenditore abbia deciso di sorprendere la sua dolce metà con un gesto romantico per stupirla e farla sentire sempre più amata.

La conduttrice, dopo la separazione da Francesco Totti, non ha rotto il silenzio in merito alla sua relazione con l’imprenditore tedesco ma i due sui social si sono mostrati spesso insieme durante gli ultimi weekend. La showgirl avrebbe già presentato il suo nuovo compagno alle sue sorelle e ai figli e in tanti sui social sono impazienti di saperne di più sul loro conto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG