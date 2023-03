Milly Carlucci ha smentito la presunta rivalità con la collega Maria De Filippi e ha svelato alcuni retroscena sul loro rapporto.

A SuperGuidaTv Milly Carlucci ha svelato alcuni retroscena sul suo rapporto con Maria De Filippi e ha smentito le voci che vorrebbero lei e la collega come rivali. La padrona di casa di Ballando con le Stelle ha anche affermato che lei e la De Filippi si sarebbero sentite dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, il celebre conduttore sposato con la conduttrice e mancato lo scorso 24 febbraio.

“Ci siamo sentite privatamente prima dei funerali di Maurizio. Non c’è nessuna rivalità ma solo il fatto che le aziende decidano di mettere contro due programmi. Il fatto che si sia creata questa contrapposizione è un fatto italiano perché al pubblico piace il derby”, ha confessato.

Milly Carlucci: il rapporto con Maria De Filippi

Milly Carlucci ha rotto il silenzio sul suo rapporto con alcuni personaggi tv e, dopo aver svelato come starebbero effettivamente le cose tra lei e la giudice di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli, ha anche svelato che tra lei e Maria De filippi non sarebbe in corso nessuna rivalità. La Carlucci è anche tornata a ribadire la sua stima nei confronti della collega, rimasta vedova appena un mese fa.

“Io stimo molto la De Filippi perché è quella che si è spesa più di tutti per la causa delle donne in televisione. Lei ha dimostrato che una donna può essere non solo conduttrice e autrice dei suo programmi ma anche un capo di produzione. Ha completato il cerchio dei ruoli che normalmente erano appannaggio solo dei colleghi uomini. È una grandissima professionista”, ha confessato a SuperGuidaTv Milly Carlucci. Maria De Filippi commenterà le sue parole sul suo conto?

