Frank Matano ha scritto un messaggio struggente per Francesco Pio Maimone, il 18enne ucciso con un colpo di pistola a Napoli da un coetaneo.

Attraverso i social il comico Frank Matano ha condiviso un post struggente e dedicato a Francesco Pio Maimone, il 18enne balzato agli onori delle cronache nei giorni scorsi per esser stato ucciso da un suo coetaneo senza un motivo.

“Questo messaggio è diretto ai ragazzi che vogliono imporre sé stessi con la violenza”, ha scritto Matano nel suo post, e ancora: “Non c’è nulla che vi fermerà. Neanche un morto. Neanche mille, di cui non sappiamo più nulla. Fra un mese Francesco Pio sarà uno di quelli. Niente di più. E chi l’ha ucciso sarà uno di quelli. Niente di più. Nessun protagonista. Torna l’anonimia. Resta il nulla. Resta il contrario della speranza. Restano solo dei ragazzi a cui non è permesso di vivere dignitosamente. Riposa in pace Francesco Pio. Riposa in pace fratello mio campano“.

Frank Matano: il messaggio per Francesco Pio Maimone

Frank Matano ha commosso il pubblico dei social con il suo messaggio dedicato a Francesco Pio Maimone, il 18enne ucciso da un coetaneo nei giorni scorsi a Napoli. Nel suo messaggio il comico ha fatto anche riferimento a episodi di aggressività da lui stesso subiti quando era soltanto uno studente, a Caserta.

Il suo post ha fatto il pieno di like tra i tanti che, in questi giorni, sono rimasti colpiti dalla notizia della tragica morte del 18enne che, come ha sottolineato Matano, rischia di essere solamente uno dei tanti. “Lo Stato ha scelto di lasciare migliaia di ragazzi a loro stessi“, ha scritto l’attore nel suo post, che non ha mancato di commuovere la sua platea sui social.

