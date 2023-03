Alda D’Eusanio ha confessato a Oggi è un altro giorno i dolorosi retroscena legati alla morte di suo marito, Gianni Statera.

Nel 1999 Alda D’Eusanio ha perso a causa di una malattia fulminante suo marito, Gianni Statera. La conduttrice ha svelato che il dolore è stato troppo difficile da superare per lei che, ancora oggi, penserebbe al marito come unico grande amore della sua vita. “Quanto eravamo felici… Mio marito è morto in quindici giorni a soli 56 anni. Non è giusto” ha confessato la conduttrice, e ancora:

“Quando ho saputo che era malato sono entrata nella fase di shock in cui credo di essere ancora e sono diventata una donna di dolore. Sono serena e vivo la mia vita, ma la verità e che non sarò più una donna felice”.

Alda D’Eusanio: la morte del marito

Per Alda D’Eusanio la scomparsa di suo marito, il sociologo Gianni Statera, è stato un dolore troppo forte da superare. La stessa conduttrice ha svelato a Oggi è un altro giorno che lei e il marito sarebbero stati profondamente innamorati quando una malattia inaspettata e fulminante gli avrebbe strappato la vita in appena 15 giorni.

Da allora Alda D’Eusanio non ha più trovato l’amore e, nel corso degli anni (anche a causa del suo grave incidente) si è progressivamente allontanata dal mondo dello spettacolo. Al termine della sua intervista la D’Eusanio ha commosso il pubblico confessando di essere ancora innamorata del marito scomparso. “Sono innamorata. Sono ancora innamorata di mio marito”, ha detto la conduttrice visibilmente commossa.

