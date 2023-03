Sui social si è scatenato un putiferio per una battuta di Edoardo Donnamaria sul pancione di Aurora Ramazzotti, incinta del suo primo figlio.

Tra pochi giorni Aurora Ramazzotti darà alla luce il suo primo figlio e Edoardo Donnamaria, che ha da poco lasciato la casa del GF Vip 7, ha commentato una foto del suo pancione scrivendo sui social: “Ma siamo sicuri non siano due?”. Il suo commento ha indignato il pubblico della rete e tra i fan di Aurora c’è chi ha scritto: “Ma che commento di poco tatto è?”. E ancora: “Queste non sono battute da fare ad una quasi mamma”.

Edoardo Donnamaria: la battuta su Aurora Ramazzotti

Edoardo Donnamaria non ha fatto segreto di essere legato da un rapporto d’amicizia a Aurora Ramazzotti, ma in tanti hanno trovato indelicato il commento da lui rivolto all’influencer che tra pochi giorni darà alla luce il suo primo figlio. Al momento Aurora non ha commentato la questione né ha risposto al commento di Edoardo, che è stato bersagliato dai fan dei social.

Una volta uscito dalla casa del GF Vip Edoardo ha potuto presto riabbracciare la fidanzata, Antonella Fiordelisi, che è stata eliminata dal reality show nei giorni scorsi. Antonella nel frattempo ha dovuto vedersela con l’ira di Orietta Berti, che ha scritto un messaggio al vetriolo contro di lei a mezzo social.

